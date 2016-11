Michelle Maher-Williams, die Ehefrau von EYEHATEGOD-Frontmann Mike Williams, hat eine "YouCaring"-Fundraising-Seite für ihren Mann online gestellt, der dringlich eine Lebertransplantation benötigt.



Mike Williams kämpft bereits seit mehr als zwei Jahren mit gesundheitlichen Problemen, nachdem bei ihm 2014 erstmals Leberversagen im Rahmen einer Leberzirrhose [aufgrund exzessiven Alkohol- und Substanzmissbrauchs] diagnostiziert worden war.

Nachdem er sich anfänglich stabilisiert hatte, wurde er im April 2016 auf Tour mit EYEHATEGOD bewusslos in seinem Hotelzimmer aufgefunden und musste auf der Intensivstation behandelt werden, erneut wegen Leberversagens.

Anschließend wurde die Indikation zur Lebertransplantation gestellt und der Sänger musste sich diversen Tests unterziehen, um überhaupt einen Platz auf der Transplantationsliste zu erhalten.

Im Oktober 2016 wurde er mit Bluterbrechen erneut akut statiönär behandelt, diesmal mit Leber- und Nierenversagen, wird nun dialysiert und hat das Krankenhaus seitdem nicht mehr verlassen.



Die Kosten seien aber nunmehr für das Ehepaar alleine nicht mehr tragbar, alleine die Beiträge für die Krankenversicherung hätten sich fast verdreifacht und müssen entrichtet sein, bevor an eine Lebertransplantation gedacht werden kann. Die Kosten für die medizinische Behandlung müssen ebenfalls beglichen sein, damit der Platz des EYEHATEGOD-Frontmanns auf der Transplantationsliste nicht nach hinten rutscht.

Aufgrund seiner Erkrankung konnte Williams kaum touren, so dass das Familieneinkommen derzeit nahezu brach liegt, auch wenn er live bereits mehrfach durch Phil Anselmo [ex-PANTERA, DOWN etc.] und LAMB OF GOD-Frontmann Randy Blythe vertreten worden ist.