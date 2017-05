Die um den legendären Hard Rock-Sänger Graham Bonnet [u.a. RAINBOW, MICHAEL SCHENKER GROUP] sowie Gitarrist Dario Mollo [VOODOO HILL, THE CAGE] formierten EZOO haben mit "Guys From God" einen Song von ihrem kommenden Debüt-Album veröffentlicht. Selbiges trägt den Name "Feeding The Beast" und wird am 2. Juni über earMusic erscheinen.











01. You Are Your Money

02. The Flight Of The Sapini

03. C'est La Vie

04. Guys From God

05. Feeding The Beast

06. Eyes Of The World

07. Colder Than Cool

08. Too High To Be Falling

09. Motorbike

10. Since You Been Gone

11. Don't Look Back

12. Coda