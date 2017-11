Der ehemalige FAITH NO MORE-Säinger Charles "Chuck" Mosley ist im Alter von nur 57 Jahren am 09. November 2017 an den Folgen seiner Alkoholkrankheit verstorben.



Mosley hatte zusammen mit FAITH NO MORE die beiden Alben "We Care a Lot" [1985] und "Introduce Yourself" [im Jahre 1987] veröffentlicht, bevor die Crossover-Pioniere sich von ihm trennten und durch Frontmann Mike Patton [u.a. MR. BUNGLE] ersetzten.



R.I.P.