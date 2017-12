Die US-Progressive Metaller von FATES WARNING werden die Auftritte im Rahmen ihrer anstehenden Europa-Tour im kommenden Jahr von Produzent Jens Bogren, der bereits bei ihrem letzten Werk, "Theories Of Flight", mit von der Partie gewesen ist, mitschneiden und mixen lassen, das entstehende Live-Album soll dann ebenfalls 2018 veröffentlicht werden.



Das immer noch aktuelle FATES WARNING-Album, "Theories Of Flight", wurde im Juli 2016 via InsideOut Music veröffentlicht.