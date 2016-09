Die Progressive Metal-Veteranen FATES WARNING werden sich im kommenden Januar auf Tour durch Europa begeben und dabei natürlich auch in Deutschland vorbeikommen. Ebenfalls mit dabei sind ihre Kollegen von ARMORED DAWN. Hier die Termine:



Jan. 24 - Hamburg [Germany] @ Logo

Jan. 25 - Cologne [Germany] @ Underground

Jan. 27 - Essen [Germany] @ Turock

Jan. 28 - Uden [The Netherlands] @ De Pul

Jan. 29 - Haarlem [The Netherlands] @ Patronaat

Jan. 30 - Aschaffenburg [Germany] @ Colossaal

Feb. 01 - Brno [Czech Republic] @ Metro Music Bar

Feb. 02 - Budapest [Hungary] @ A38

Feb. 03 - Bratislava [Slovakia)] @ Majestic Music Club

Feb. 04 - Munich [Germany] @ Backstage Halle

Feb. 05 - Stuttgart [Germany] @ Universum

Feb. 07 - Nuernberg [Germany] @ Hirsch

Feb. 08 - Aarau [Switzerland] @ Kiff

Feb. 09 - Bologna [Italy] @ Zona Roveri

Feb. 10 - Brescia [Italy] @ Circolo Colony

Feb. 12 - Athens [Greece] @ Gagarin205