Die Briten FEED THE RHINO haben eine neue Single veröffentlicht. Der Track "Timewave Zero" stammt vom Album "The Silence", welches am 16. Februar 2018 erscheint.



FEED THE RHINO – "The Silence"



1. Timewave Zero (4:11)

2. Heedless (3:33)

3. Losing Ground (4:13)

4. 68 (3:08)

5. All Work And No Play Makes Jack A Dull Boy (3:33)

6. Yellow And Green (3:23)

7. Nerve Of A Sinister Killer (2:57)

8. Fences (3:38)

9. The Silence (3:47)

10. Lost In Proximity (3:21)

11. Featherweight (4:20)





FEED THE RHINO sind:

Lee Tobin - Vocals

James Colley - Guitar

Sam Colley - Guitar

Chris Kybert - Drums

Oz Craggs - Bass