FILTER-Mainman Richard Patrick werkelt aktuell an einem neuen Album im "Ambient"-Stil, das via der üblichen Streamingportale noch Ende 2017 erhältlich sein wird und voraussichtlich auf den Namen "Sounds For Sloan And Other Restless Children" hören soll.



FILTERs immer noch aktuelles, siebentes Album, "Crazy Eyes", wurde im April 2016 via Wind-Up Records veröffentlicht.