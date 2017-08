Die kalifornischen Hardrocker von FIREBALL MINISTRY werden ihr fünftes Studio-Album, "Remember The Story", am 06. Oktober 2017 via Cleopatra Records in den Handel bringen.



"Remember The Story" wurde produziert und gemixt von Paul Fig [u.a. ALICE IN CHAINS, GHOST], das Artwork stammt von Caitlin Mattisson und die Trackliste liest sich wie folgt:



01. End Of Our Truth

02. Everything You Wanted

03. Back On Earth

04. The Answer

05. Dying To Win

06. Stop Talking

07. Weaver's Dawn

08. Remember The Story

09. All For Naught

10. I Don't Believe A Word