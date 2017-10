"Full Of Hate", das neue Video von FIRESPAWN, der schwedischen Death Metal-Band um Lars Göran Petrov (ENTOMBED), Gitarrist Victor Brandt (ENTOMBED), Alex Friberg (Bass, NECROPHOBIC), Gitarrist Fredrik Folkare (UNLEASHED, NECROPHOBIC) und Drummer Matte Modin (DARK FUNERAL, DEFLESHED), kann hier in Augenschein genommen werden.



Der Track stammt vom mittlerweile zweiten FIRESPAWN-Album, "The Reprobate", das im April 2017 via Century Media veröffentlicht wurde.





"The Reprobate"-Trackliste:



01. Serpent Of The Ocean

02. Blood Eagle

03. Full Of Hate

04. Damnatio Ad Bestias

05. Death By Impalement

06. General's Creed

07. The Whitecahpel Murderer

08. A Patient Wolf

09. The Reprobate

10. Nightwalkers