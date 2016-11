Die hellenischen Melodic Power Metaller FIREWIND um OZZY OSBOURNE-Gitarrist Gus G., werden ihr achtes Studio-Album, "Immortals", am 20. Januar 2017 via Century Media Records veröffentlichen.



"Immortals" wurde erstmals zusammen mit einem Koproduzenten, namentlich Dennis Ward (UNISONIC, PINK CREAM 69, DEBAUCHERY) aufgenommen, der nicht nur den Mix und das Mastering übernommen hat, sondern das Album auch zusammen mit Gus G. geschrieben hat.



"Immortals"-Trackliste:



01. Hands Of Time

02. We Defy

03. Ode To Leonidas

04. Back On The Throne

05. Live And Die By The Sword

06. Wars Of Ages

07. Lady Of 1000 Sorrows

08. Immortals

09. Warriors And Saints

10. Rise From The Ashes



Erste Riffs können hier in einem Clip angecheckt werden, den Gus G. mit "Toontrack's EZmix 2" und der "Metal Guitar Gods 4 EZmix Pack Expansion" aufgenommen hat: