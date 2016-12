Die griechischen Metaller FIREWIND haben mit "Ode To Leonidas" einen weiteren Song von ihrem kommenden Album "Immortals" enthüllt. Die CD wird am 20. Januar 2017 veröffentlicht werden.







01. Hands Of Time

02. We Defy

03. Ode To Leonidas

04. Back On The Throne

05. Live And Die By The Sword

06. Wars Of Ages

07. Lady Of 1000 Sorrows

08. Immortals

09. Warriors And Saints

10. Rise From The Ashes