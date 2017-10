Die italienischen Symphonic Death Metaller FLESHGOD APOCALYPSE haben sich von ihrem Frontmann Tommaso Riccardi getrennt. Seinen Posten übernimmt Drummer Francesco Paoli, der bereits früher bei der Band am Mikro stand. Auf den vakanten Posten am Schlagzeug rückt David Folchitto [STORMLORD, PROPHILAX], während Fabio Bartoletti [DECEPTIONIST] als neuer Gitarrist übernimmt. Die Band kommentiert:

"Vor ein paar Monaten hat unser Sänger Tommaso die Band aus persönlichen Gründen verlassen. Diese Trennung verlief sicher nicht schmerzlos, aber jeder war der Meinung, dass dies die beste Lösung sei. Darum haben wir uns zusammengesetzt und alle Szenarien durchgespielt, die entstehen können, wenn eine Band plötzlich ihren Frontmann verliert.



Der Wille, diese Reise fortzusetzen, war stärker als alles andere. Da die Botschaft von FLESHGOD APOCALYPSE über die Musik hinausgeht, konnten wir nicht jemanden als ihren Überbringer wählen, der nicht schon von Anfang an dabei war. Darum war der einzige Weg, um weiterzumachen, einen Blick auf unsere Wurzeln zu werfen: Wir haben entschieden, dass Francesco Paoli, unser Schlagzeuger, Songwriter und erster Frontmann der Band, die natürlichste Wahl für diese schwierige Position ist. Unser Mastermind hat schlussendlich die Position als Sänger und Gitarrist zurückerobert."