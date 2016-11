FOREIGNER können nächstes Jahr ihren 40. Bandgeburtstag feiern!

Um die Feierlichkeiten dazu rechtzeitig anzukurbeln, wird die Band, namentlich Leadgitarrist Mick Jones, Sänger Kelly Hansen, Basser Jeff Pilson (ex-DOKKEN), Rhythmusgitarrist/Keyboarder/Saxofonist Tom Gimbel, Keyboarder Michael Bluestein, Gitarrist Bruce Watson und schließlich Drummer Chris Frazier, am "Record Store Day's Black Friday" am morgigen Freitag, den 25. November 2016, eine 10''-Vinyl-EP namens "The Flame Still Burns" via Rhino Records auf den Markt bringen.



Die EP umfasst den neuen Titeltrack, eine Live-Version des Bandklassikers "Juke Box Hero" und die Originalaufnahmen von "Feels Like The First Time" und "Long, Long Way From Home" aus dem Jahre 1977.





"The Flame Still Burns"-EP-Trackliste:



01. The Flame Still Burns

02. Feels Like The First Time

03. Long, Long Way From Home

04. Juke Box Hero (live)



Ein Video zu "The Flame Still Burns" gibt es hier: