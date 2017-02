Die dänische Heavy Rock Band FOREVER STILL hatte Ende des Jahres erst ihre Tour mit LACUNA COIL abgeschlossen, doch nun geht es weiter im Programm und schon konnten die ersten Festivalshows für die Band angekündigt werden, darunter das Sabaton Open Air, das erneut im schwedischen Falun seine Tore im August öffnet.



Außerdem könnt Ihr hier das Musikvideo zu 'Break The Glass' sehen, das die Band gemeinsam mit ihren Fans ausarbeitete, wie Sängerin Maja Shining erzählt:

"Als wir darüber nachdachten, ein neues Musikvideo zu machen, beschlossen wir, dass es toll wäre, die Fans an der Ausarbeitung teilhaben zu lassen. Wir hatten immer ein sehr enges Verhältnis zu unseren Fans, die wir eher als Freunde ansehen, und deshalb ließen wir sie den Song aussuchen - und gemeinsam schrieben wir die Geschichte für das Video. Ich hoffe, es gefällt Euch!"







FOREVER STILL live

29. - 30.04. F Le Russey, Coming Of Rock

23. - 25.06. UK Wiston, Wildfire Festival

16. - 19.08. S Falun, Sabaton Open Air