Die fränkischen Power Metaller FREEDOM CALL haben ein Video zu ihrem Song "Metal Is For Everyone" veröffentlicht. Selbiger entstammt ihrem neuen Album "Master Of Light", das am 18. November via Steamhammer/SPV erscheinen soll.







01. Metal Is For Everyone

02. Hammer Of The Gods

03. A World Beyond

04. Masters Of Light

05. Kings Rise And Fall

06. Cradle Of Angels

07. Emerald Skies

08. Hail The Legend

09. Ghost Ballet

10. Rock The Nation

11. Riders In The Sky

12. High Up