FREEDOM CALL-Mainman und Sänger Chris Bay plant die Veröffentlichung eines Solo-Albums namens "Chasing The Sun", das am 23. Februar 2018 via Steamhammer/SPV in den gut sortierten Tonträgerfachhandel gelangen soll.



Produziert hat Bay die Scheibe höchstselbst in seinem eigenen Studio bereits im Frühjahr 2017 und mit "Flying Hearts", "Hollywood Dancer", "Where Waters Flow In Heaven" und der ersten Single, "Radio Starlight", die bereits am 01. Dezember 2017 digital veröffentlicht wird, wurden bereits diverse Songtitel ruchbar.