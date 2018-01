Hier gibt es ein offizielles Lyric-Video zu dem Song "Clone Of The Universe" der südkalifornischen Stoner Rock-Institution FU MANCHU, dem Titeltrack ihres mittlerweile 12. Studio-Albums, das am 09. Februar 2018 via des bandeigenen Labels At The Dojo Records veröffentlicht wird.



Aufgenommen und produziert wurde von FU MANCHU selbst zusammen mit Jim Monroe im "The Racket Room" im kalifornischen Santa Ana und die Trackliste zu "Clone Of The Universe" liest sich wie folgt:



01. Intelligent Worship (3:08)

02. (I've Been) Hexed (2:48)

03. Don't Panic (2:05)

04. Slower Than Light (3:26)

05. Nowhere Left To Hide (4:19)

06. Clone Of The Universe (2:58)

07. Il Mostro Atomico (18:08)