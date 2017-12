Die Stoner Rocker von FU MANCHU aus Südkalifornien werden ihr mittlerweile 12. Studio-Album, "Clone Of The Universe", am 09. Februar 2018 via des bandeigenen Labels At The Dojo Records veröffentlichen.



Der Nachfolger zu "Gigantoid" von 2014 umfasst Tracks "Don't Panic", "(I've Been) Hexed", den Titeltrack oder "Slower Than Light". Das längste Stück auf "Clone Of The Universe" hört auf den Namen "Il Mostro Atomico", läuft über 18 Minuten und bietet als Gastmusiker RUSH-Gitarrist Alex Lifeson auf.

Aufgenommen und produziert wurde die kommende Scheibe von FU MANCHU zusammen mit Jim Monroe im "The Racket Room" im kalifornischen Santa Ana, zusätzliche Aufnahmen wurden von Andrew Giacumakis im "Susstudio" in Simi Valley bewerkstelligt.





"Clone Of The Universe-Trackliste::



01. Intelligent Worship (3:08)

02. (I've Been) Hexed (2:48)

03. Don't Panic (2:05)

04. Slower Than Light (3:26)

05. Nowhere Left To Hide (4:19)

06. Clone Of The Universe (2:58)

07. Il Mostro Atomico (18:08)





FU MANCHU:



Scott Hill - Vocals, Guitar

Bob Balch - Guitar

Brad Davis - Bass

Scott Reeder -Drums, Percussion