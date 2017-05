Die sogenannte FULL METAL HOLIDAY Party findet vom 15.10. - 22.10.2017 auf Mallorca statt.



Die ersten bestätigten Acts für Full Metal Holiday – Destination Mallorca sind niemand geringeres als Metal-Queen DORO Pesch und die deutschen Thrashkönige von KREATOR. Dazu gesellen sich der ehemalige Manowar-Gitarrist Ross Friedman und seiner Band ROSS THE BOSS, BEYOND THE BLACK, HARDBONE und last but not least die W:O:A und F:M:C Veteranen SKYLINE.