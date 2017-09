Music Theories Recordings/Mascot Label Group hat sich die Dienste der Progressive Metaller der reformierten GALACTIC COWBOYS gesichert.

Das wieder vereinte Original-Line-Up mit Sänger Ben Huggins, Drummer Alan Doss, Gitarrist Dane Sonnier und Bassist Monty Colvin plant die Veröffentlichung seines ersten Albums seit immerhin 17 Jahren unter dem Namen "Long Way Back To The Moon", das via ihres neuen Labels am 17. November 2017 erscheinen woll.

Aufgenommen wurde im Studio von Trommler Doss im texanischen Houston, das Songwriting hatte bereits Anfang 2016.



Hier gibt es vorab ein Video zu dem Track "Internal Masquerade":