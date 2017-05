Die von DETHKLOK-Boss Brendon Small angeführten GALAKTIKON werden am 25. August ein neues Album mit dem Titel "Galaktikon II: Become The Storm" veröffentlichen. Neben Small [Gitarre und Vocals] wirken an dem Projekt noch Drummer Gene Hoglan [u.a. Ex-DEATH, TESTAMENT] und Bassist Bryan Beller [u.a. THE ARISTOCRATS] mit.