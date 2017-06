Die schwedischen Melodic Death Metaller von GATES OF ISHTAR haben ihre Albumklassiker "The Dawn Of Flames"(1997) und "At Dusk And Forever" (von 1998)- nicht zuletzt als Erinnerung und zu Ehren des verstorbenen Oscar Karlsson (1976-2016) - via Metal Blade erneut veröffentlicht, das Debüt, "A Bloodred Path", wird Ende 2017 ebenfalls wieder erhältlich gemacht.



Die Alben wurden sämtlich in den "Dugout Studios" remastert bzw. Patrick Engel von "Temple Of Disharmony" hat den Vinylversionen ein spezielles LP-Mastering verpasst.

Nachdem die Original-Cover-Artworks seinerzeit entweder nicht die Zustimmung der Band fanden ("The Dawn Of Flames") oder ohne Erlaubnis verwendet worden waren, sind beide bislang erhältichen Re-Issues mit neuem Artwork von Juanjo Castellano versehen [u.a. OBSCURE INFINITY, PORTRAIT].





GATES OF ISHTAR-Line-Up:



Mikael Sandorf – Vocals

Andreas Johansson – Guitars, Drums

Tomas Jutenfäldt – Guitars

Niclas Svensson – Bass