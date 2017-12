Die schwedischen GHOST um Mainman Tobias Forge haben überraschend ein Live-Album namens "Ceremony And Devotion" veröffentlicht, das zunächst nur digital, ab Januar 2018 aber auch in physischer Form vorliegt.



"Ceremony And Devotion" wurde produziert und gemixt von Tom Dalgety und soll als Doppel-CD und Doppel-LP am 19. Januar 2018 erhältlich sein.





"Ceremony And Devotion"-Trackliste:



01. Square Hammer

02. From The Pinnacle To The Pit

03. Con Clavi Con Dio

04. Per Aspera Ad Inferi

05. Body And Blood

06. Devil Church

07. Cirice

08. Ghuleh/Zombie Queen

09. Year Zero

10. Spoksonat

11. He Is

12. Mummy Dust

13. Absolution

14. Ritual

15. Monstrance Clock





Hier gibt es die Live-Version zu "Absolution":