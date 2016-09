Sister Imperator, die "Pressesprecherin" der schwedischen Okkultrocker GHOST, präsentiert hier einen Trailer zur neuen EP, "Popestar", die am 16. September 2016 veröffentlicht werden soll.

Die spitzbübisch betitelte EP umfasst überwiegend Coverversionen, produziert von Tom Dalgety [u.a. KILLING JOKE] und die "Popestar"-Trackliste liest sich wie folgt:



01. Square Hammer

02. Nocturnal Me

03. I Believe

04. Missionary Man

05. Bible