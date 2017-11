Die Post-Hardcore Band GLASSJAW bringt am 01. Dezember ihr drittes Album heraus, welches den Titel "Material Control" trägt.



Hier könnt ihr euch die aktuelle Single "shira" anhören:







MATERIAL CONTROL TRACKLISTING

01. new white extremity

02. shira

03. 11 days

04. golgotha

05. pretty hell

06. bastille day

07. pompeii

08. bibleland

09. closer

10. my conscience weighs a ton

11. material control

12. cut and run