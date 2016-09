Der Hard Rock-Sänger GLENN HUGHES hat mit "Heavy" einen ersten Song nebst Video von seinem kommenden Album "Resonate" veröffentlicht. Der Clip beinhaltet einen Gastauftritt von RED HOT CHILI PEPPERS-Drummer Chad Smith, der die Nummer auch im Studio einspielte.







01. Heavy

02. My Town

03. Flow

04. Let It Shine

05. Steady

06. God Of Money

07. How Long

08. When I Fall

09. Landmines

10. Stumble & Go

11. Long Time Gone

12. Nothing's The Same