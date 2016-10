Die Power Metaller GLORYFUL haben ein Video zu ihrem Song "End Of The Night" veröffentlicht. Die Nummer bildet den Titeltrack zu ihrem aktuellen Album, das über Massacre Records erschienen ist. Die Band kommentiert:

"Bei unseren vorherigen Videos zu 'Hail To The King' und 'This Means War' haben wir ordentlich Gas gegeben. Dieses Mal haben wir das Tempo runter geschraubt und präsentieren euch nun unser drittes Video: 'End Of The Night'!



Macht es euch am Lagerfeuer mit einer Pulle Grog gemütlich und lauscht den Klängen unseres Barden Johnny, der euch mehr über die Rachepläne McGuerkins verraten wird. Freut euch auch auf den großartigen Zagan Detty Scherner von Black Messiah an der Violine!"