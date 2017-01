2017 findet zum ersten Mal die GLOWING EMBER FESTIVAL Tour statt. Dazu wurden nun die ersten Termine bekannt gegeben.



Insgesamt finden innerhalb der GLOWING EMBER FESTIVAL-Reihe insgesamt acht Konzerte in acht verschiedenen Städten und dazu noch in acht verschiedenen Bundesländern statt.



Die Hamburger Dark Melodic-Metalband Band [SOON] werden die Tour supporten und sind bei jeder Show dabei. Zusätzlich wird für jede Show ein anderer Headliner gebucht sowie bis zu zwei lokalen Newcomern die Möglichkeit gegeben, sich vor einem Publikum zu präsentieren.





10.02.2017 Frankfurt / Das Bett



Komplettes Billing:



ODIUM (Headliner)



[SOON]



CONCEPT INSOMNIA



ANONYM





11.02.2017 Essen / Don't Panic



Bisher bestätigt:



WIZARD (Headliner)



[SOON]