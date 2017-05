Die GLOWING EMBER-Tour geht dem Ende zu. Das letzte Konzert dieser Reihe, das GLOWING EMBER FESTIVAL BAYERN, findet am 12.05.2017 im Z-Bau in Nürnberg statt.



Folgende Bands bilden das Billing an diesem Abend:



SAVAGE CROW

BRAVE AFTER ALL

[SOON]

XIPHEA