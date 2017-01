Nachdem die ersten beiden Konzerte der GLOWING EMBER FESTIVAL-Tour in Frankfurt [10.02.2017] und Essen [11.02.2017] bereits seit einiger Zeit fest stehen, können wir heute weitere Termine bekannt geben.



Headliner bei der Hamburg Show am 25.03.2017 werden IRON SAVIOR sein.



Billing GLOWING EMBER FESTIVAL HAMBURG 25.03.2017 in Hamburg im KNUST



IRON SAVIOR



[SOON]



VENATIC



SLOPPY JOE'S





GLOWING EMBER FESTIVAL BADEN WÜRTTEMBERG 31.03.2017 in Mannheim im 7er Club.



Hier werden die Lokalmatadoren von GLOOMBALL den Headliner geben. Weitere Bands und Informationen folgen in Kürze.





Billing GLOWING EMBER FESTIVAL HESSEN Frankfurt Das Bett 10.02.2017



ODIUM



[SOON]



CONCEPT INSOMNIA



ANONYM





Billing GLOWING EMBER FESTIVAL NRW Essen Don't Panic 11.02.2017



WIZARD



[SOON]



FAIRYTALE



PART OF THE CHAIN