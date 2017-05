GOATWHORE werden ihr neues Album, "Vengeful Ascension", am 23. Jui 2017 via Metal Blade Records veröffentlichen.

Das mittlerweile siebente Full Length-Werk wurde diesmal bei "Earth Analog" in Tolono, Illinois zusammen mit Produzent Jarrett Pritchard [1349, GRUESOME] aufgenommen, nachdem die letzten vier Alben immer in Zusammenarbeit mit Erik Rutan [HATE ETERNAL] entstanden waren. Der Mix stammt von Chris Common [TRIBULATION, PELICAN], das Mastered hat Maor Applebaum [FAITH NO MORE, HALFORD, TODAY IS THE DAY] übernomen.



"Vengeful Ascension" wird als CD, in diversen Vinyfarbem und digital erhältlich gemacht, ein offizielles Video zum Titeltrack wurde unter der Regie von James Foster bereits abgedreht, ein Stream dazu kann weiter unten vorab in Augenschein genommen werden.





"Vengeful Ascension"-Trackliste:



01. Forsaken

02. Under The Flesh, Into The Soul

03. Vengeful Ascension

04. Chaos Arcane

05. Where The Sun Is Silent

06. Drowned In Grim Rebirth

07. Abandon Indoctrination

08. Mankind Will Have No Mercy

09. Decayed Omen Reborn

10. Those Who Denied God's Will