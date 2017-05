'Vengeful Ascension', das neue Album von GOATWHORE aus New Orleans, kommt am 23. Juni 2017 via Metal Blade Records in den gut sortierten Tonträgerfachhandel und stellt nicht nur das mittlerweile siebente Album der Band, sondern zugleich ihr zweites rein analog aufgenommenes, das im "Studio Earth Analog" in Zusammenarbeit mit Jarrett Pritchard (1349, GRUESOME), dem langjährigen Live-Mischer der Band, entstanden ist. Abgemischt hat Chris Common (TRIBULATION, PELICAN) und das Masteing stammt von Maor Applebaum (FAITH NO MORE, HALFORD, TODAY IS THE DAY).



Vorab teilt die Band hier das offizielle Lyric-Video zu dem Track "Chaos Arcane" mit ihrer Umwelt.

Der Song beruht auf einer Figur von H.P. Lovecraft und "beschreibt ungeheuerliche Furcht angesichts eines unbekannten Übels".



'Vengeful Ascension"-Trackliste:



01. Forsaken

02. Under The Flesh, Into The Soul

03. Vengeful Ascension

04. Chaos Arcane

05. Where The Sun Is Silent

06. Drowned In Grim Rebirth

07. Abandon Indoctrination

08. Mankind Will Have No Mercy

09. Decayed Omen Reborn

10. Those Who Denied God's Will



GOATWHORE Studiobesetzung:



Louis B. Falgoust II - Vocals

Sammy Duet - Gitarre, Vocals

Zack Simmons - Drums

James Harvey - Bass



GOATWHORE Live-Besetzung:



Louis B. Falgoust II - Vocals

Sammy Duet - Gitarre, Vocals

Zack Simmons - Drums

Robert "TA" Coleman - Bass