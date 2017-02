Die reformierten niederländischen Death Metaller von GOD DETHRONED werden ihr Comeback-Album namens "The World Ablaze" am 05. Mai 2017 via Metal Blade Records in den gut sortierten Tonträgerfachhandel bringen.



Der Nachfolger zu "Under The Sign Of The Iron Cross" aus dem Jahre 2010 stellt den dritten und letzten Teil einer Trilogie zum Thema "Zweiter Weltkrieg" dar.

Den Mix von "The World Ablaze"hat der schwedische Produzent Dan Swanö übernommen und GOD DETHRONED werden Anfang Mai jeweils zwei Release-Shows in Deutschland und anschließend in den Niederlanden spielen.



GOD DETHRONED 2017 ist:



Henri Sattler - Vocals/Guitars

Mike Ferguson - Guitars

Jeroen Pomper - Bass

Michiel Van Der Plicht - Drums