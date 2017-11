Die reformierten britischen Industrial Metal-Veteranen von GODFLESH werden ihr neues Album, "Post Self", am 17. November 2017 via des bandeigenen Labels Avalanche Recordings auf CD, digital und als LP veröffentlichen, eine Musikkassette wird via Hospital Productions erhältlich sein.



"Post Self"-Trackliste:



01. Post Self

02. Parasite

03. No Body

04. Mirror Of Finite Light

05. Be God

06. The Cyclic End

07. Pre Self

08. Mortality Sorrow

09. In Your Shadow

10. The Infinite End





GODFLESHs immer noch aktuelles Album, "A World Lit Only By Fire", wurde im Oktober 2014 via Avalanche Recordings in den Tonträgerfachhandel gebracht.





POST SELF by GODFLESH





Post Self - single by GODFLESH