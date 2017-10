Am 9. Februar 2018 erscheint GOOD TIGERs zweites Album "We Will All Be Gone" bei Blacklight Media/Metal Blade Records. Als Vorgeschmack gibt es jetzt die zweite Single "Blueshift" zu hören:







GOOD TIGER meinen dazu: "Die Reaktionen auf die ersten Single waren großartig und wir freuen uns darüber, euch einen neuen Song aus dem Album präsentieren zu dürfen. Auf den anstehenden Shows werden wir einen Haufen neues Material spielen und bislang hatten wir eine Menge Spaß mit den Nummern, ihr hoffentlich auch!"