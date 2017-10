GOTHMINISTER bringen am 13. Oktober via AFM Records ihr neues Album "The Other Side" auf den Markt.



Daraus wurde jetzt die Single "Ich will alles" veröffentlicht.







GOTHMINISTER auf Tour mit ASP:

* 27.10.17 - Oberhausen, Turbinenhalle

* 28.10.17 - Leipzig, Haus Auensee

* 29.10.17 - Hamburg, Markthalle

* 30.10.17 - Stuttgart, Im Wizemann

* 03.11.17 - Würzburg, Posthalle

* 04.11.17 - Hannover, Pavillon

* 05.11.17 - Saarbrücken, Garage

* 08.11.17 - München, Backstage Werk

* 09.11.17 - Berlin, Huxleys Neue Welt

* 10.11.17 - Dresden, Alter Schlachthof

* 11.11.17 - Heidelberg, halle02