Die Schweizer Hardrocker von GOTTHARD werden ihre neue Single, "Stay With Me", am 18. November 2016 veröffentlichen.

Der Track stammt von der kommenden, noch unbetitelten, bereits 12. Studiorille, aufgenommen im "Yellow House Studio" in Lugano von und mit Produzent Charlie Bauerfeind (HELLOWEEN, BLIND GUARDIAN) und Leo Leoni.

Die mittlerweile dritte Full Length-Scheibe mit Frontmann Nic Maeder, der den 2010 tödlich verunglückten Steve Lee seither ersetzt, wird am 13. Januar 2016 via Musikvertrieb/PIAS in den Handel gebracht.



Direkt nach Veröffentlichung des neuen GOTTHARD-Albums wird sich die Band auf "25th Anniversary" Europatour begeben, als Support für die dänischen Veteranen von PRETTY MAIDS.