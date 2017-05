Die um den legendären Hard Rock-Sänger Graham Bonnet versammelte GRAHAM BONNET BAND wird in Kürze ein Live-Album mit dem Titel "Live... Here Comes The Night" als CD und DVD bzw. Bluray veröffentlichen. Die enthaltene Performance wurde am 24. April 2016 auf dem "Frontiers Rock Festival III" in Mailand festgehalten. Das Set umfasst dabei einen Querschnitt seiner Karriere mit Bands wie RAINBOW, MICHAEL SCHENKER GROUP, ALCATRAZZ, IMPELLITTERI sowie Graham Bonnet-Solomaterial:



01. Eyes Of The World

02. All Night Long

03. S.O.S.

04. Stand In Line

05. God Blessed Video

06. Will You Be Home Tonight

07. Jet To Jet

08. Night Games

09. Suffer Me

10. Dancer

11. Desert Song

12. Island In The Sun

13. Since You Been Gone

14. Assault Attack

15. Lost In Hollywood