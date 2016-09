Die Teutonenstahl-Begründer GRAVE DIGGER haben heute bekannt gegeben, dass ihr neues Album auf den Namen "Healed By Metal" hören wird und am 13. Januar 2017 in die Läden kommen wird. Artwork und Tracklist der kommenden Platte sind ebenfalls bereits enthüllt worden:



01. Healed By Metal

02. When Night Falls

03. Lawbreaker

04. Forever Free

05. Call For War

06. Ten Commandments Of Metal

07. The Hangman's Eye

08. Kill Ritual

09. Hallelujah

10. Laughing With The Dead

11. Kingdom Of The Night [Digipack Bonus]

12. Bucket List [Digipack Bonus]