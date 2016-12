Die Teutonenstahl-Urgesteine GRAVE DIGGER haben mit "Call For War" einen neuen Song samt Lyric-Video zu ihrem kommenden Album "Healed By Metal" ins Netz gestellt. Das Album selbst wird am 13. Januar über Napalm Records verfügbar gemacht.









01. Healed By Metal

02. When Night Falls

03. Lawbreaker

04. Forever Free

05. Call For War

06. Ten Commandments Of Metal

07. The Hangman’s Eye

08. Kill Ritual

09. Hallelujah

10. Laughing With The Dead



Digipack bonus:



11. Kingdom Of The Night

12. Bucket List