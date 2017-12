Die Classic Rocker GRAVEYARD haben sich in die Park Studios in Stockholm begeben, um ihr bislang noch unbetiteltes neues Studioalbum einzuspielen, das im späten Frühjahr/frühen Sommer 2018 erscheinen soll.



Das Album wird von Chips Kiesbye [THE HELLACOPTERS, MICHAEL MONROE, THE NOMADS] produziert, als Engineer fungiert Stefan Boman [BURT BACHARACH, ALICE COOPER, DEF LEPPARD & KENT]