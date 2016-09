Nachdem sie "eine Zeitlang mit persönlichen Problemen zu kämpfen" hatten, haben die schwedischen Retrorocker von GRAVEYARD nun offiziell ihre Auflösung bekannt gegeben.



Die Band, die zuletzt aus Frontmann und Gitarrist Joakim Nilsson, Gitarrist Jonatan Larocca-Ramm, Drummer Axel Sjöberg und Tieftöner Truls Mörck bestanden hatte, hat insgesamt vier Full-Length-Alben veröffentlicht, zuletzt im Jahre 2015 "Innocence & Decadence".



Die Band in einenm Statement: "Dunkle Wolken über dem Friedhof heute. Aufgrund der klassischen "Differenzen innerhalb der Band" ist der GRAVEYARD ab heute geschlossen.



Es ist eine unglückselige, endgültige Entscheidung, die wir treffen mussten, nachdem wir eine Zeitlang mit persönlichen Problemen zu kämpfen und zu jonglieren hatten. Die Dinge sind aus dem Ruder gelaufen und nun ist unsere Energie aufgebraucht.



Als direktes Ergebnis davon müssen wir mit Bedauern alle geplanten Touren absagen.





Bei GRAVEYARD ist es schon immmer mehr um Musik, als um Worte gegangen und so wollen wir diese Situation ebenfalls handhaben.



Was wir sagen können, ist dass, wir nicht wissen, ob und wann der GRAVEYARD sich erneut öffnen und mit voller Kraft wiederkehren wird.



Stay tuned, stay awesome and no endless night in sight.

GRAVEYARD hatten vier deutsche Termin für den kommenden Oktober in Planung und hätten auch auf dem "Desertfest" im belgischen Antwerpen auftreten sollen.