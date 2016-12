Die Hard Rocker JACK RUSSEL'S GREAT WHITE haben mit "She Moves Me" einen weiteren Song von ihrem kommenden Album "He Saw It Coming" vorgestellt. Die Platte selbst wird am 27. Januar über Frontiers Music in den Handel kommen.







01. Sign Of The Times

02. She Moves Me

03. Crazy

04. Love Don't Live Here

05. My Addiction

06. Anything For You

07. He Saw It Comin'

08. Don't Let Me Go

09. Spy Vs Spy

10. Blame It On The Night

11. Godspeed