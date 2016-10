Die Hard Rocker GREAT WHITE werden sich am 2. Januar 2017 ins Studio begeben, um ihr nächstes Album aufzunehmen. Dabei arbeitet die Band mit Produzent Michael Wagener zusammen, der bereits 1983 die Produktion ihrer EP "Out Of The Night" sowie ihres 1984er Albums übernahm.



Zudem werden GREAT WHITE in Kürze eine Live-CD nebst -DVD bzw. Bluray veröffentlichen, die im Rahmen der "Metal Meltdown"-Konzerte in Las Vegas augezeichnet wurde. An dieser Konzertreihe haben bereits TWISTED SISTER und EXTREME teilgenommen.