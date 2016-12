GUNS N' ROSES in ihrer aktuellen Reinkarnation haben eine Verlängerung ihrer "Not In This Lifetime"-Tournee für 2017 angekündigt und beehren diesmal sogar den europäischen Kontinent:



May 27 - Dublin, Ireland, Slane Castle

May 30 - Bilbao, Spain, San Mames Stadium

Jun. 02 - Lisbon, Portugal, Passeio Martimo De Alges

Jun. 04 - Madrid, Spain, Vincente Calderon Stadium

Jun. 07 - Zürich, Switzerland, Letzigrund

Jun. 10 - Imola, Italy, Greenfield

Jun. 13 - Munich, Germany, Olympiastadion

Jun. 16 - London, United Kingdom, London Stadium

Jun. 20 - Gdansk, Poland, Stadion Energy Gdansk

Jun. 22 - Hannover, Germany, Messe

Jun. 24 - Werchter, Belgium, Classic

Jun. 27 - Copenhagen, Denmark, Telia Parken

Jun. 29 - Stockholm, Sweden, Friends Arena

Jul. 01 - Hämeenlinna, Finland, Kantolan tapahtumapuisto

Jul. 04 - Prague, Czech Republic, Letnany Airport

Jul. 07 - Paris, France, Stade de France

Jul. 10 - Vienna, Austria, Ernst Happel Stadion

Jul. 12 - Nijmegen, The Netherlands, Goffert Park