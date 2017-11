Der hauptberuflich bei FIREWIND und u.a. zwischenzeitlich bei OZZY OSBOURNE angestellte Gitarrenhexer GUS G. hat für seine Solo-Karriere einen Vertrag mit AFM Records unterschrieben. Derzeit arbeitet der Mann mit PINK CREAM 69-Basser Dennis Ward an einem neuen Album, das im April 2018 erscheinen soll. Gus erklärt:

"Ich bin sehr glücklich, die gute Neuigkeit verkünden zu können: Soeben habe ich einen weltweiten Vertrag für meine Soloalben geschlossen – und zwar mit AFM Records. Meiner Meinung nach ist AFM eines der wenigen Labels heutzutage, das aktiv die Entwicklung seiner Künstler unterstützt und das sich mit Leidenschaft und frischen Ideen hervortut. Wir haben bereits gemeinsam das aktuelle FIREWIND-Album "Immortals" in Nordamerika veröffentlicht und ich freue mich, die Zusammenarbeit mit dem AFM-Team nun auszubauen.



Metalfans kennen Dennis als Bassisten von Bands wie UNISONIC und PINK CREAM 69, was aber viele nicht wissen: Der Mann ist ein wahres Multitalent, ein erstklassiger Songwriter, Produzent UND Sänger. Nachdem ich beim letzten FIREWIND-Album und nun auch meinem neuen Soloalbum intensiv mit Dennis gearbeitet habe, lag es für mich nur nahe, ihn auch in die Band zu holen. Somit ist die GUS G.-Band nun ein Power-Trio und wir freuen uns, in dieser Besetzung Ende November auf Nordamerika-Tour unsere ersten Konzerte zu spielen.“