Am 20. Oktober 2017 werden GWAR eine neues Studio-Album mit Namen "The Blood Of Gods" via Metal Blade Records in den gut sortierten Tonträgerfachhandel bringen.



GWARs letztes Album, "Battle Maximus", wurde 2013 veröffentlicht, ein Jahr bevor Frontmann Dave "Oderus Urungus" Brockie an einer Heroinüberdosis verstorben ist.