GWAR haben zu ihrem am 20. Oktober veröffentlichen Album "The Blood of Gods" einen neuen Song ins Netz gestellt. Hier könnt ihr euch "I'll Be Your Monster" anhören:







"The Blood of Gods" Tracklist:



01. War on GWAR

02. Viking Death Machine

03. El Presidente

04. I'll Be Your Monster

05. Auroch

06. Swarm

07. The Sordid Soliloquy Of Sawborg Destructo

08. Death to Dickie Duncan

09. Crushed By The Cross

10. Fuck This Place

11. Phantom Limb

12. If You Want Blood (You Got It) - AC/DC-Cover