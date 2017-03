Die finnischen Love Metaller von HIM haben nach nunmehr 26 Jahren Bandexistenz ihre offizielle Auflösung nach einer ausgedehnten Abschiedstournee angekündigt.



HIM hatten sich 1991 gegründet und immerhin acht Studio-Alben veröffentlicht, zuletzt im Jahre 2013 "Tears On Tape".



HIM live zum letzten Mal:



Jun. 14 - Spain Barcelona Razzmatazz

Jun. 15 - Spain Madrid La Riviera

Jun. 16 - Spain Santander Sala Escenrio

Jun. 17 - Portugal Porto Hard Club

Jul. 01 - Finland Helsinki Tuska Festival

Jul. 13 - Finland Tuuri Miljoonarock

Nov. 24 - Russia St Petersburg Dk Lensoveta

Nov. 25 - Russia St Petersburg Dk Lensoveta

Nov. 26 - Russia Moscow Club Stadium Live

Nov. 28 - Poland Warsaw Stodola

Nov. 29 - Germany Hamburg Docks

Dec. 01 - Germany Berlin Columbiahalle

Dec. 02 - Czech Rep. Prague Forum Karlin

Dec. 04 - Germany Leipzig Haus Auensee

Dec. 05 - Germany Munchen Tonhalle

Dec. 06 - Switzerland Zurich X-Tra

Dec. 07 - Italy Milan Alcatraz

Dec. 08 - Germany Koln Palladium

Dec. 09 - Luxembourg Esch-Sur-Alzette Rockhal

Dec. 11 - Holland Amsterdam Paradiso

Dec. 12 - Holland Tilburg 013

Dec. 14 - Scotland Glasgow Barrowland

Dec. 15 - England Nottingham Rock City

Dec. 16 - England Manchester Academy

Dec. 17 - England London Roundhouse