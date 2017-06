Die Wuppertaler Modern Thrasher HOPELEZZ haben ihre Headliner Tour [mit FALL OF CARTHAGE als Support] abgesagt.



Hier das Statement der Band:

Leider müssen HOPELEZZ ihre "Sent To Destroy" Tour aufgrund eines schweren privaten Schicksalsschlag von einem Bandmitglied absagen. Wir haben bis zum Schluss mit der Entscheidung gewartet aber es kann einfach nicht durchgezogen werden. Wir möchten die Details aus Respekt nicht verraten. Wir versuchen unsere Tour zu einem späteren Zeitpunkt nachzuholen! Eure Tickets können da zurückgegeben werden, wo ihr sie gekauft habt.